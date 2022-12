Paventi: «L’Inter mostra giocatori già pronti, uno su tutti. Attesi i recuperi»

In collegamento da Malta per Sky Sport 24, Paventi ha aggiornato su come procede la preparazione dell’Inter in vista del Napoli. Per il giornalista, dopo il 4-0 di ieri al Red Bull Salisburgo (vedi highlights), c’è un giocatore che spicca già come condizione.

RIPARTENZA BRILLANTE – Andrea Paventi valuta come ha visto l’Inter a Malta: «Sta bene, è partita bene in questa ripresa di preparazione. Ha fatto dieci gol in due amichevoli, ha mostrato giocatori in condizione e già pronti vedi Henrikh Mkhitaryan. È un’Inter che, da questo punto di vista, sta girando e ha ripreso bene con voglia di rituffarsi nella corsa in campionato con vista Napoli. C’è ancora da recuperare dei giocatori, come Joaquin Correa. André Onana tornerà nella giornata di domani, Romelu Lukaku sabato. Chi c’è e sta andando bene da prima della pausa è Edin Dzeko (vedi intervista). Ha fatto capire che sta bene all’Inter, che vuole sentirsi calciatore al 100% e continuare a giocare in un calcio di livello. Ha dimostrato di poterci stare nonostante l’anagrafe, facendosi trovare al posto giusto nel momento giusto. È un punto fermo, un giocatore di sicuro affidamento su cui si è appoggiato Simone Inzaghi, che nella prima parte ha dovuto rinunciare a Lukaku e spesso Correa».