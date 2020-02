Paventi: “Inter, momento decisivo: scontri diretti e insidie. Juventus…”

Andrea Paventi, dagli studi di “Sky Sport 24”, ha fatto il punto sul delicato momento della stagione dell’Inter: i nerazzurri dovranno affrontare tutti gli scontri diretti in trasferta. A breve ci sarà lo scontro diretto dell’Allianz Stadium contro la Juventus, ma occhio anche alle altre insidie

MOMENTO DECISIVO – Andrea Paventi fa il punto in casa Inter e analizza il calendario: «Ci sono diversi momenti in una stagione: questo è quello decisivo. I nerazzurri avranno tutti gli scontri diretti in trasferta. Due sono già stati affrontati, contro Milan e Lazio. Ora ci sarà la Juventus, sarà una partita che determinerà tanto. Ci sono altre partite che i nerazzurri possono vincere sulla carta, ma lo scontro diretto determinerà. Da non sottovalutare il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli, tre giorni dopo la Juve: servirà l’impresa».