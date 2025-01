Paventi: «Inter-Milan? Lautaro Martinez a caccia di ‘certificazione’»

Stasera Inter-Milan con Lautaro Martinez tra i protagonisti in campo. A parlarne il collega Andrea Paventi, che parla di “certificazione”.

FIRMARE PER CERTIFICARE – Questa sera Inter-Milan, finale di Supercoppa italiana. Alle 20 italiane al via il derby che decreterà il primo trofeo dell’anno. Tra le fila nerazzurre ovviamente fari puntati su Lautaro Martinez. Il capitano argentino si è divorato diverse palle-gol contro l’Atalanta in semifinale, ma ha comunque giocato un’ottima partita per la squadra. Questa sera, anche in virtù dell’assenza di Marcus Thuram, dovrà caricarsi sulle spalle il peso offensivo dei campioni d’Italia. Su Sky Sport 24, Andrea Paventi parla del Toro. A detta sua, segnando questa sera, il numero 10 nerazzurro certificherebbe una volta per tutte la sua fuoruscita dalla crisi del gol: «Lautaro Martinez è convinto di aver disputato la partita più completa l’altra sera, è arrivato sei volte davanti la porta, crea occasioni, cuce il gioco, scende, fa giocare bene la squadra. Lui è abituato a segnare sempre, è stato decisivo pure in Copa America, ha fatto gol anche nei derby come in Champions League, gli manca quel momento del gol per certificare che è tornato. Ritrovare il gol gli permetterebbe di ritrovare allo stesso tempo quella tranquillità realizzativa sotto porta che al momento gli manca».