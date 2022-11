Paventi: «Inter mai piatta! Tante soluzioni offensive. Dzeko in forma»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport24, ha parlato degli attaccanti dell’Inter e del loro momento di forma. Il giornalista ha inoltre espresso una sua opinione sul modo di attaccare dei nerazzurri.

POCHI MA BUONI − Il giornalista Andrea Paventi, ha parlato del momento che sta vivendo l’attacco dell’Inter e della coppia Lautaro Martinez/Dzeko. Le sue parole: «In questo momento i giocatori dell’Inter sono un po’ contati in attacco ma stanno bene. Ultimamente infatti, hanno segnato sia Lautaro, sia Dzeko, sia il “Tucu” Correa, quindi diciamo che loro sono in un’ottima condizione di forma. Dzeko non era stato benissimo prima della partenza per Monaco, però ha recuperato e ha giocato poco. Sarà quindi lui a guidare probabilmente l’attacco domenica sera insieme a Lautaro Martinez. Sono due giocatori che interagiscono bene, e che hanno due modi diversi di stare in campo e di essere complementari e alternativi. In questo loro sono molto bravi».

MOLTE SOLUZIONI − Il giornalista ha poi espresso anche una sua opinione analizzando il modo di attaccare della squadra di Inzaghi: «C’è poi tutto un discorso sul modo di attaccare dell’Inter, che passa quasi sempre per il regista, che in questo periodo è stato Calhanoglu. Oppure sfruttando molto le incursioni di Dimarco, o la grande intesa tra Barella e Bastoni. L’Inter infatti è una squadra che non è mai piatta nel modo di giocare, ma che ha tante soluzioni offensive».