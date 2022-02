Paventi: «Inter, Liverpool che intensità! Vidal? Serve in un’altra versione»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, ha commentato la sfida di domani tra Inter e Liverpool. Poi, spiega cosa dovrà fare Vidal, in campo al posto Barella

COMPLICATO − Paventi sulle difficoltà che dovrà affrontare la squadra di Inzaghi: «L’Inter affronta una delle squadre più forti d’Europa. Può andare in grande difficoltà contro una squadra che ha un’intensità altissima. Può farti una prestazione di grandissimo livello con giocatori molto tecnici, hanno due esterni di caratura mondiale. L’Inter però vuole regalarsi questi incontri anche se i Reds rimangono un ostacolo veramente complicato».

PROTAGONISTI − Le parole di Paventi su alcuni interpreti: «Arturo Vidal dovrà salire d’intensità, per l’Europa quel tipo di intensità che ha messo in mostra finora non va. Ci vuole il Vidal in versione Barcellona. Lautaro Martinez o Alexis Sanchez? Hai bisogno di certezze anche se il Toro ha bisogno di giocare».