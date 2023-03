Paventi: «Inter-Lecce fondamentale. Difesa migliora, sull’attacco i dati…»

Paventi, dopo aver dato aggiornamenti sulle condizioni di Skriniar e Dimarco (vedi articolo), ha commentato anche i numeri della difesa e dell’attacco dell’Inter

CRESCERE − Le parole di Andrea Paventi sull’andamento dei nerazzurri: «L’Inter deve tornare a vincere e cercare di creare quella condizione di sicurezza per poter accedere in Champions League. Quindi la partita contro il Lecce diventa fondamentale. La fase difensiva tende nell’ultimo periodo a migliorare. Una crescita c’è dal punto di vista del gol, anche se con qualche allarme. Lautaro Martinez bene, Dzeko e Lukaku sono mancati per motivi diversi. Il bosniaco dopo Riad non ha segnato più, Lukaku ha avuto un leggero freno col Bologna, ma dal gol col Lecce a quello contro l’Udinese sono passati tantissimi giorni. Correa non pervenuto». Le sue parole in collegamento per Sky Sport.