Paventi: «Inter, lavoro sulla difesa in questi giorni. Un obiettivo»

L’Inter ha iniziato gli allenamenti ieri e sta continuando quest’oggi con i giocatori a disposizione di Simone Inzaghi. Andrea Paventi fa il punto sul posto per Sky Sport.

LAVORO – Gli allenamenti continuano dopo i giorni di riposo concessi dal tecnico piacentino. Siamo al secondo giorno di ripresa, Andrea Paventi fa il punto: «Simone Inzaghi sta lavorando meglio che in passato per il maggior numero di giocatori a disposizione. Soprattutto dietro ha tutto il reparto: sono rimasti anche Darmian e Carlos Augusto come esterni. L’Inter da quel punto di vista deve tornare quella di un anno fa. Dopo gli errori di Genova ha fatto due clean sheet e deve continuare su questa via nel trittico di partite impegnative con Monza, Manchester City e Milan. Inzaghi può lavorare bene sulla solidità difensiva. I giocatori in nazionale non sono al 100%, ma stanno dando segnali positivi, parlo di Calhanoglu e Bastoni».