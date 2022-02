Paventi: «Inter lavora con entusiasmo! Inzaghi ha scelto sostituto Bastoni»

L’Inter è chiamata a un altro importantissimo scontro scudetto dopo la sconfitta con il Milan: i nerazzurri domani alle ore 18.00 scenderanno in campo al “Maradona” contro il Napoli (QUI le ultime sulla squadra di Spalletti). Paventi – inviato ad Appiano Gentile per Sky Sport 24 -, descrive una squadra in salute

ENTUSIASMO – L’Inter si appresta a sfidare il Napoli di Luciano Spalletti. Andrea Paventi fa il punto in casa nerazzurra: «E’ una squadra che si allena con entusiasmo, certo qualche scoria te la porti dietro dopo il derby ma la vittoria con la Roma ha dimostrato che l’Inter è una squadra in salute. La sensazione è che la squadra di Inzaghi stia bene, ha buone alternative e qualche giocatore in crescita».

DUE DUBBI – Paventi fa poi il punto sugli unici due dubbi di Simone Inzaghi: «In attacco resiste il ballottaggio tra Lautaro Martinez e Alexis Sanchez, con l’argentino favorito sul cileno. Il numero 10 dell’Inter ha segnato quattro gol agli azzurri, coincisi con quattro vittorie. Per quanto riguarda il sostituto di Alessandro Bastoni (QUI le ultime sulle sue condizioni), la sensazione è che Federico Dimarco sia favorito su qualsiasi altra soluzione».