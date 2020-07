Paventi: “Inter, servono i veri Lukaku e Lautaro Martinez. Eriksen gioca”

Paventi ha presentato la sfida di domani tra Genoa e Inter negli studi di SkySport24. Il giornalista sottolinea la necessità di ritrovare i gol di Lukaku e Lautaro Martinez rispetto al girone d’andata. Nuova chance domani per Christian Eriksen?

VERSO IL GENOA – Andrea Paventi parla dei temi caldi in casa Inter in vista del Genoa: «Lukaku e Lautaro Martinez hanno fatto molto bene nella prima parte di stagione, ora è stato ritrovato anche Sanchez. I primi due devono ritrovare il feeling con il gol che serve in questo rush finale: il belga ha segnato la metà dei gol nel girone di ritorno, l’argentino addirittura un terzo. Serve che si inserisca e diventi ancora più efficace Christian Eriksen. Il danese domani contro il Genoa dovrebbe avere una nuova chance dal primo minuto».