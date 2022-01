Paventi: «Inter, l’asticella si è alzata rispetto ai programmi iniziali! Il club…»

L’Inter di Inzaghi è ancora prima in classifica dopo la clamorosa sconfitta del Milan a San Siro con lo Spezia e a febbraio si giocherà la qualificazione ai quarti di Champions League con il Liverpool. Paventi – intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24 -, spiega come mai l’asticella si è alzata all’interno del club

OLTRE LE ASPETATTIVE – L’Inter di Simone Inzaghi, dopo le cessioni di Romelu Lukaku e Achraf Hakimi, nella griglia di partenza non era certamente tra le favorite. Così come nessuno si sarebbe aspettato il passaggio del turno in Champions League. Andrea Paventi spiega come sono andate le cose: «Rispetto a quelli che erano i programmi iniziali l’asticella si è alzata. Il grande obiettivo era superare la fase a gironi di Champions League così come c’era l’idea di finire in zona Champions League, senza l’obbligo di ripetersi in campionato. Il fatto è che si è andati oltre le aspettative e le consapevoli richieste della società, la quale sapeva che dopo certe cessioni sarebbero state forse difficili. La dirigenza è stata brava a trovare le alternative giuste, però c’era dell’attesa e della curiosità. L’Inter sta andando oltre le aspettative iniziali».