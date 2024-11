Paventi: «Inter in un momento positivo. Fiducia e un obiettivo»

L’Inter è in fase di preparazione in occasione della partita di domani sera contro il Napoli. Da Appiano Gentile per Sky Sport è intervenuto Andrea Paventi con le seguenti parole.

MOMENTO – Andrea Paventi racconta il momento dei nerazzurri prima della partita contro il Napoli: «Sette vittorie nelle ultime otto, l’unica pareggiata è stata quella con la Juventus e se fosse stato un match di pugilato avrebbe sicuramente vinto l’Inter. Ora è un momento positivo per i nerazzurri, anche dal punto di vista realizzativo. Trova i gol, li trova con i suoi attaccanti, la squadra ha recuperato tutti i suoi giocatori al di fuori del solo Carlos Augusto che tornerà dopo la sosta. La formazione di Inter-Napoli è la migliore possibile di Inzaghi: Acerbi marcherà Lukaku, sulla destra Dumfries viene confermato visto il periodo di forma. L’Inter arriva con fiducia, forte autostima e vuole arrivare alla sosta in testa alla classifica. Non sarebbe poco»