Paventi: «Inter, impresa in Champions! Attesi quattro mila interisti a Monaco»

Paventi commenta l’atmosfera in casa Inter a poche ora dall’inizio della partita contro il Bayern. Il giornalista, in collegamento con Sky Sport 24, racconta il percorso in Champions League dei nerazzurri e l’entusiasmo dei tifosi presenti a Monaco di Baviera.

TUTTO ESAURITO – Andrea Paventi, a poche ore dall’Inizio di Bayern Monaco-Inter, racconta: «Il girone di Champions League dell’Inter è il più complicato degli ultimi anni. Le altre due squadre erano nettamente favorite. Se stasera dovesse vincere, il Bayern Monaco farebbe proprio un percorso netto. Il Barcellona, invece, è stato sorpreso da una grade Inter. Lì si è decisa una qualificazione arrivata con un organico che non era neanche quello dello scorso anno. Mancavano Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Però la crescita di tanti giocatori e le prestazioni di grande qualità hanno aiutato. Come anche i gol e il rendimento di Lautaro Martinez (vedi articolo). Era un impresa e l’Inter l’ha fatta. Oggi la squadra di Simone Inzaghi si gioca questa partita anche davanti a tanti tifosi. Sono presenti quasi 4.000 interisti a Monaco di Baviera, sia nelle zone del centro che in quelle vicine allo stadio. Stasera si registra il tutto esaurito, sarà uno spettacolo bellissimo con due squadre che vorranno regalare una bella partita. L’Inter potrà trarre vantaggio da questa sfida anche in vista di quella più importante in campionato». Con uno sguardo al calendario di Serie A dei nerazzurri, l’inviato di Sky Sport 24 conclude il suo intervento.