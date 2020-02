Paventi: “Inter, ho visto Eriksen determinato. Titolare nel derby? Conte…”

Paventi di “Sky Sport” ha parlato di Eriksen. Il neo centrocampista nerazzurro è pronto al suo primo derby di Milano in programma domenica sera alle 20.45. Ecco le ultime sul danese

VOGLIA DI VINCERE – «Eriksen vuole un ulteriore salto di qualità nella sua carriera. L’Inter vuole vincere con il ragazzo che ha l’ambizione e la voglia di giocare il suo primo derby. È stato decisivo nei derby giocati nella capacità di determinarli. Non sappiamo se ci sarà dal primo minuto domenica perché Conte sta tenendo tutti sulle spine e vuole valutare le condizioni di Sensi. Se ci sarà, Eriksen ha le qualità per essere determinante. Credo che non sentirà la pressione. Ho visto durante l’intervista un giocatore determinato con idee molto chiare e una voglia di segnare un futuro bello per lui e di conseguenza per l’Inter». Queste le parole di Andrea Paventi su Christian Eriksen a “Sky Sport 24”.