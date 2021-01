Paventi: Â«Inter, gol centrocampisti arma in piÃ¹! Vidal nuovo acquistoÂ»

Paventi: «Inter, gol centrocampisti arma in più! Vidal nuovo acquisto»

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” ad Appiano Gentile, ha fatto il punto sulla situazione in casa Inter dopo la vittoria contro la Juventus, specialmente per quanto riguarda le grandi prestazioni dei centrocampisti Nicolò Barella e Arturo Vidal.

ARMA IN PIÙ – Questa l’analisi di Andrea Paventi sulla situazione in casa Inter dopo la vittoria di ieri contro la Juventus: «Barella si prende le sue responsabilità, gioca davvero bene e anche ieri ha dimostrato grande freddezza in occasione del secondo gol. Per un allenatore come Conte che cerca ferocia e cattiveria, trovare – oltre ai gol degli attaccanti – i gol delle mezzali, diventa un’arma in più. Vidal sta meglio fisicamente, gli ha fatto bene il gol di Firenze che lo ha sbloccato. Conte è un allenatore molto ambizioso, avrebbe voluto qualcosina in più, ovvero sostituire giocatori non funzionali al suo progetto. Dovesse uscire Eriksen, vorrebbe qualcuno che sappia giocare in maniera differente, magari proprio in attacco. Bisogna dire che il cileno non era stato così efficace negli ultimi mesi, se ora lo ritrovi è come aver fatto un acquisto. Anche il recupero di Sensi può essere davvero importante. Vecino tornerà fra i convocati. Certo, se si sbloccasse la situazione, perché escludere che qualcosa possa migliorare questa rosa?».