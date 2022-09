Paventi: «All’Inter gira tutto al contrario. Cambi? Dzeko non andava tolto!»

L’Inter ha perso la sua terza partita in sette gare di campionato. Bonus terminati viste le sole quattro sconfitte della passata stagione in Serie A. Nel mirino i cambi di Inzaghi, in primis quello di Dzeko. L’analisi di Paventi

SCOSSA IMMEDIATA − Andrea Paventi su Sky Sport ha analizzato i problemi in casa nerazzurra: «Inter peggiorata in tutto a livello di numeri. Tutto gira al contrario, è una squadra che perde troppo, segna meno, incassa troppi gol. Perde convinzione durante il corso della partita, quando fa gol non riesce a difenderlo e crolla quando lo subisce. Cambi? Non hanno aiutato la squadra. Dzeko non andava sostituito per quello che sta facendo, il cambio di centrali non ha portato avanti. Nella testa qualcosa non va. C’è tempo per recuperare ma deve esserci una risposta immediata e importante. Perché dopo la sosta ci saranno squadra difficili: dal Barcellona, alla Roma passando per l’Atalanta e la Fiorentina».