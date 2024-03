Paventi: «Inter, garra e duelli! Ambiente pesante come do Dragao»

Paventi ha parlato della partita di questa sera tra Atletico Madrid e Inter, ritorno degli ottavi di Champions League. Ambiente simile a quello di Porto dello scorso anno.

GARRA E LOTTA − In collegamento da Madrid per Sky Sport 24, Andrea Paventi presenta la partita di questa sera: «Inzaghi ha sorpreso quando ha intrapreso la carriera di allenatore, non tutti pensavano all’inizio che potesse arrivare a questi livelli. Stasera l’Inter ha due risultati su tre, ma dovrà giocare in uno stadio esaurito e veramente caldo. Lo scorso anno però la squadra è riuscita a superare momenti ambientali pesanti come il Do Dragao lo scorso anno. sanno di dover affrontare la partita con la garra giusta, con grandi duelli».