Paventi: «Inter fa passi indietro, per Lukaku problemi fisici continui»

Andrea Paventi, inviato di Sky Sport per l’Inter, ha parlato della partita vinta ai tempi supplementari dai nerazzurri contro il Parma. Sensazioni negative dal match disputato poco fa a San Siro.

MALE – Andrea Paventi, inviato di Sky Sport, ha parlato così della partita dell’Inter con il Parma: «Molto male l’Inter, primo tempo di basso livello, zero attenzione, zero cattiveria, non erano corti, passaggi sbagliati. C’è stata l’inerzia che è cambiata grazie al gol di Lautaro Martinez. La paura di perderla ha portato alla vittoria, ma l’Inter ha fatto enormi passi indietro anche rispetto a Monza, dove non è arrivato il successo».

PROBLEMI FISICI – Il giornalista ha poi aggiunto su Romelu Lukaku: «Problema fisico, lui ha bisogno di star bene, di avere continuità e giocare tante partite. Per ora si parla di rodaggio, appena fa passo avanti arriva un problema, come questa infiammazione ai tendini del ginocchio. Sarà in dubbio per sabato, ma anche per mercoledì contro il Milan. C’è bisogno di fiducia e di un fisico che lo sostenga, senza di questo non può dare nulla. La testa è quella di un giocatore che vuole fare la differenza, ma se il fisico non risponde non so il suo futuro».