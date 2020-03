Paventi: “Inter e problema secondi tempi, Conte ha un concetto”

Condividi questo articolo

Ieri l’Inter ha perso contro la Juventus perdendo contatto dalla vetta della classifica dove restano i bianconeri con la Lazio. Andrea Paventi, in collegamento per Sky Sport, ha fatto il punto sulla situazione

PROBLEMA CALI – L’Inter ha sempre il problema dei cali nella ripresa: «Io credo che sia una delle cose che la squadra e Conte dovranno spiegarsi, non è la prima volta che ci sono cali nella ripresa. Ieri c’è stato un gran primo tempo poi è calata dopo il gol, ma l’Inter è calata complessivamente nel girone di ritorno se vediamo l’andamento dell’inizio della stagione con quello del 2020. C’è una flessione importante, la squadra si era creata l’opportunità di lottare per lo scudetto e ora ha avuto un’importante frenata. Va messo in stand-by lo scudetto in attesa di capire cosa succederà al calcio italiano. Il calo dei secondi tempi + un fattore di questa stagione».

CONTE E LA CREDIBILITA’ – Conte lavora sulla credibilità dell’Inter: «Conte lo ha sempre detto che in questo primo anno la cosa importante era il concetto della credibilità, che è quello che vuole e che sta ottenendo in questo momento. L’Inter deve essere credibile, quando si diventa credibili poi nel tempo si può anche pensare di poter vincere. La classifica aveva spinto a pensare che l’Inter ci fosse e forse c’è ancora, ci sono tante partite, ma ora si è frenato l’entusiasmo e la fiducia».

ERIKSEN UN DUBBIO – Eriksen non ha inciso: «Eriksen aveva fatto bene in Europa League, in questa partita non ha fatto benissimo. E’ un giocatore che deve capire cosa vuole l’allenatore che è convinto che Eriksen possa fare l’interno, ma deve mantenere la sostanza oltre alla qualità e alla tecnica di altissimo livello. C’è una componente tattica da mettere a posto, ieri non ha inceso anche se qualcosa ha provato a fare».