Paventi: «Inter, due hanno convinto dal mercato. Asllani ancora giovane»

Intervenuto a Sky Sport direttamente in collegamento da Appiano Gentile, l’inviato Andrea Paventi ha fatto un veloce punto sul minutaggio dei nuovi arrivi in casa Inter. Sottolineando la gestione di Asllani e chi ha impressionato in maniera più positiva

NUOVI ELEMENTI – Parlando di nuovi acquisti e del loro impatto, Andrea Paventi ha fatto il punto sugli acquisti estivi dell’Inter. Elogiandone due in particolare e soffermandosi anche sulla gestione di Asllani: «È stato un mercato quello estivo che ha regalato elementi importanti, penso soprattutto a Onana. Un altro che poteva essere un’alternativa importante è Mkhitaryan, che invece con l’infortunio di Brozovic ha trovato molto più spazio di quanto ci si potesse aspettare. Asllani ha bisogno ancora di tempo, è giovane. Lukaku invece e ancora lontano dalla condizione accettabile per tornare a essere quello che conoscevamo».