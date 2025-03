Paventi: «L’Inter deve dosare le energie, un giocatore da preservare!»

L’Inter, a partire dall’Udinese, dovrà affrontare 9 gare ad aprile. Andrea Paventi su Sky sottolinea l’importanza di un giocatore e la consapevolezza, dell’Inter, della propria forza.

FASE CLOU – L’Inter si gioca tutto o quasi nel mese di aprile. Tra i rientri importanti di Matteo Darmian e Federico Dimarco e gli infortuni pesanti di Denzel Dumfries e Lautaro Martinez, Simone Inzaghi dovrà necessariamente continuare le rotazioni. Andrea Paventi, su Sky Sport, sottolinea come l’Inter debba dosare le forze e prestare particolarmente attenzione ad un giocatore: «Bisogna gestire le energie di Henrikh Mkhitaryan, oltretutto, Inzaghi ha un cambio in meno., da qui fino agli inizi di Maggio perché non ci sarà Zielinski che era il suo sostituto naturale. Quindi dovranno un po’ giocarsela in questa fase durante le partite o ad inizio gara, giocatori come Asllani che però è il sostituto naturale di Çalhanoğlu ed anche Frattesi che potrebbe dare un cambio. Questo potrebbe far spostare Barella sul centro sinistra. Queste potrebbero essere le mosse di Inzaghi per risparmiare l’armeno, sperando di non perdere pedine».

L’Inter ha una rosa profonda ed avrà bisogno dell’apporto di tutti

FIDUCIA – La squadra è in lotta su tutti i fronti sia in ambito nazionale che europeo. Il giornalista Paventi ha parlato anche del prossimo incontro dell’Inter in Champions contro il Bayern Monaco e della consapevolezza della propria forza: «L’Inter se la giocherà alla pari al netto degli infortuni. Probabilmente, non ci sarà Dumfries che sarebbe un assenza pesante. Però è consapevole della propria forza, delle energie e concentrazione, che l’Inter ha tirato fuori nelle partite nel girone di Champions League che nel doppio confronto contro il Feyenoord. Una squadra che subisce poco, solo due gol in dieci gare e che è arrivata in finale 2 anni fa. Sa di potersela giocare alla pari ma con rispetto. Il Bayern ha giocatori fortissimi come Kane, Musiala, ma l’Inter ci va con grande fiducia. La squadra raddoppierà le energie per far fronte, nella maniera migliore, a tutti i prossimi impegni».