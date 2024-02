Paventi: «Inter, c’è voglia di dimostrare! Una sensazione forte»

Quest’anno l’Inter dimostra di avere molta determinazione e la stessa dovrà impiegare anche stasera contro la Juventus. Andrea Paventi informa sulle sensazioni che filtrano dall’ambiente nerazzurro.

DISINNESCARE – In Inter-Juventus sarà fondamentale l’approccio dei nerazzurri, che secondo Andrea Paventi non mancherà. Ecco le ultime sensazioni sull’atteso match di questa sera del giornalista di Sky Sport 24: «Nella testa dei giocatori c’è questa voglia di dimostrare quel qualcosa in più che ti possa avvicinare mentalmente e anche praticamente allo scudetto. Simone Inzaghi ha fatto molto bene e ha vinto cinque trofei e su questa panchina non è mai semplice trovare questo tipo di continuità. Ora c’è uno step quasi obbligato nella storia di chi vuol lasciare il segno nell’Inter. Questo step è lo scudetto, soprattutto in questo caso in cui si parla della seconda stella. C’è la consapevolezza e la voglia di fare molto bene stasera per avvicinare la squadra a quell’obiettivo. La Juventus è molto rispettata ma la sensazione è che qua dentro si abbiano le armi per poterla disinnescare, com’è successo anche altre volte nelle stagioni precedenti. Cambiano gli uomini ma la partita di questa sera credo che voglia e debba regalare nuova consapevolezza e la vittoria lo farebbe in maniera inequivocabile».