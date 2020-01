Paventi: “Inter da migliorare, Conte lavora sull’approccio”

Condividi questo articolo

Il girone di andata si è chiuso con l’Inter al secondo posto due punti dietro la Juventus. Un avvio di stagione ottimo per i nerazzurri che hanno ancora dei margini di miglioramento su cui Conte sta lavorando

LAVORO SULL’APPROCCIO – Antonio Conte sta lavorando per limare alcuni difetti visti in questo girone d’andata, il punto di Andrea Paventi dagli studi di Sky Sport: «I numeri del girone di andata ci dicono che l’Inter ha una grande difesa e un ottimo attacco, ora manca una conferma di quanto si è visto sul campo, con quelle 2-3 ciliegine che possono arrivare a completare l’organico e ridurre il gap con la Juventus. L’Inter ha perso un po’ di punti nelle ultime partite ed è la cosa da migliorare, l’avevamo visto prima in Europa e ora si è un po’ ricreato in campionato. Grandi primi tempi, poi una flessione con avversari che recuperano e fanno perdere punti all’Inter. Se il campionato si fosse fermato ai primi tempi l’Inter avrebbe 12 punti in più della Juve. Conte sta lavorando perché la gestione della partita parte da un approccio mentale, devi dimostrare di essere il più forte in tutta la partita e questo l’Inter non l’ha fatto sempre».