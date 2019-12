Paventi: “Inter, contro il Genoa Ã¨ ancora emergenza. Borja e Sensi…”

Paventi: “Inter, contro il Genoa è ancora emergenza. Borja e Sensi…”

L’Inter torna in campo sabato contro il Genoa. L’obiettivo sarà vincere per rispondere alla vittoria di ieri della Juventus, ma Antonio Conte sarà ancora in emergenza totale. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

EMERGENZA TOTALE – Contro il Genoa sarà ancora emergenza totale per l’Inter: «Oggi è quasi impossibile sapere, bisogna vedere i progressi di Borja Valero e il recupero di Candreva. In attacco ad oggi più Esposito di Politano, che può dare una mano a gara in corsa e la stima di Conte per Esposito può essere decisiva. Bisognerà capire se col recupero di Borja Valero troverà spazio Agoume, ma credo di sì, e che tipo di squadra schiererà Conte. Non credo cambierà il modulo, lo stesso 3-5-2 con interpreti diversi. Saranno molto importanti gli eventuali recuperi di Candreva e Borja Valero, per quanto riguarda Sensi, anche nel caso fosse aggregato al gruppo, partirebbe ovviamente dalla panchina. Il rebus c’è, ma è chiaro che l’Inter deve resistere e fare questi tre punti anche per sorridere alla storia, solo tre volte è successo che l’Inter avesse 42 punti dopo 17 giornate e ogni volta è arrivato lo scudetto».