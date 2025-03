Paventi: «Inter consapevole! Contro l’Atalanta una certezza di formazione»

Andrea Paventi, presente ad Appiano Gentile per seguire gli allenamenti dell’Inter, è intervenuto in diretta a Sky Sport, dando gli ultimi aggiornamenti in casa nerazzurra in vista del campionato. Domenica sera la squadra di Inzaghi è attesa dallo scontro diretto in casa dell’Atalanta.

PERCORSO CHAMPIONS – Andrea Paventi, in diretta da Sky Sport, ha sottolineato il grande percorso in Champions League avuto dall’Inter. Secondo quanto raccolto dall’inviato, la squadra di Simone Inzaghi, che dovrà vedersela con il Bayern Monaco nei quarti, è consapevole di giocarsela con i tedeschi: «Tanta fiducia e solidità mentale. L’Inter ha dimostrato in tutto il suo percorso Champions di avere una grande compattezza difensiva, con soli due gol incassati in 10 partite. Un solo gol concesso in casa nelle ultime due edizioni di Champions. È un valore. Thierry Henry ha spiegato benissimo qual è la grande qualità di Inzaghi: pur non cambiando sistema di gioco, riesce sempre ad essere imprevedibile. In ogni gara riescono sempre a creare nuove trame, sviluppare movimenti diversi, da parte dei braccetti, delle mezzali e dei quinti. Grande organizzazione hanno permesso di essere spesso in controllo delle gare e di essere chirurgica in Champions. Parlando con i giocatori, nessuno si sente sfavorito con il Bayern Monaco: avversario di grande livello, dalla grande qualità offensiva, ma l’Inter se la giocherà alla pari per provare ad andare avanti».

Verso Inter-Atalanta, le ultime di formazione di Sky Sport

CAMPIONATO – Andrea Paventi, in diretta da Appiano Gentile, aggiorna quella che sarà la probabile formazione dell’Inter contro l’Atalanta: «Pur avendo giocato più partite di tutti in stagione resta davanti in classifica. Ha qualche situazione difficile per via degli infortuni, ma l’Inter andrà a Bergamo di fatto con quasi tutta la formazione titolare. La coppia d’attacco sarà quella che ci aspettiamo. A centrocampo spazio a Calhanoglu, Barella e Mkhitaryan , apparso in grande spolvero ieri sera. Sulle fasce agiranno Denzel Dumfries e Carlos Augusto, unica novità. Dietro difesa titolare con Bastoni, Acerbi e Pavard davanti a Yann Sommer. I nerazzurri arrivano all’ultima partita di campionato con il fiato corto, ma con tanta consapevolezza e convinzione».