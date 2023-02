Paventi: «Inter, con la Sampdoria importante! Tenere a distanza le rivali»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato dell’Inter impegnata fra poche ore sul campo della Sampdoria di Stankovic

IMPORTANTE – Queste le parole di Paventi: «Una partita molto importante per l’Inter che deve consolidare il secondo posto e tenere a distanza Milan, Atalanta e Roma. La Sampdoria è una squadra che fa fatica in campionato, nonostante le ultime prestazioni. La squadra è in salute, ha fatto bene. Partita interessante che può essere molto bella».