Paventi: «Inter con Dzeko-Lautaro Martinez: un motivo! A centrocampo…»

L’Inter affronta alle 21 il Porto nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. Inzaghi ha sciolto i dubbi in attacco optando per la coppia Dzeko-Lautaro Martinez. Paventi, intervenuto a Sky Sport, spiega come nasce la decisione del tecnico nerazzurro

SCELTA MOTIVATA – L’Inter che scenderà in campo a San Siro contro il Porto punterà sulla coppia finora più prolifica, ovvero Edin Dzeko e Lautaro Martinez. Andrea Paventi spiega come nasce la decisione di Simone Inzaghi: «Dzeko e Lautaro Martinez stanno meglio? La scelta di schierare loro due è stata fatta in quell’ottica lì, è la coppia che si è meritata la qualificazione in questa competizione con gol pesanti. E quindi Inzaghi ha fatto questo tipo di scelta, Lukaku ha fatto dei progressi ma ne deve fare altri. Oggi avrà una chance a partita in corso. Il resto della formazione è abbastanza obbligata o meglio quello che ci si aspettava».

CENTROCAMPO FISSO – Intanto a centrocampo Inzaghi non cambia e lascia ancora fuori Marcelo Brozovic: «Brozovic era stata la grande invenzione di Luciano Spalletti in quella zona del campo, Calhanoglu è stata la necessità che Inzaghi ha sfruttato nel migliore dei modi. Il turco si è meritato la conferma anche in questo ballottaggio con il croato. Mkhitaryan è un giocatore di esperienza che quest’anno ha trovato grande continuità: Inzaghi non lo ha più tolto dalla gara con l’Atalanta».