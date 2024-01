Paventi: «Inter per carità migliorabile, ma è già di altissimo livello!»

Paventi non ha dubbi sul livello raggiunto dall’Inter, che ieri ha spazzato via la Lazio nella semifinale di Supercoppa per 3-0.

CONSAPEVOLE − Andrea Paventi a Sky Sport 24 ha commentato il rendimento dei nerazzurri: «Grande partita, prestazione di altissimo profilo. Partecipano otto-nove giocatori, è ormai diventata una consuetudine. L’Inter crea tanto, fa gol ed è molto consapevole della propria forza. In campionato lo scontro diretto avrà un suo peso, anche per verificare il livello delle due squadre. Mi sembra però una squadra molto sicura e consapevole. Per carità è sempre migliorabile, ma è già in un altissimo livello».