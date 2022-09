Paventi: «Inter, calendario fitto per capire obiettivi futuri! 2 gare decisive»

L’Inter si prepara ad un tour de force impressionante a partire da sabato 1°ottobre contro la Roma. Tantissimi impegni ravvicinati fondamentali per capire il futuro della squadra. Paventi individua due gare fondamentali

CALENDARIO FITTO − Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, dice la sua sui prossimi impegni della Beneamata: «L’Inter riavrà presto i nazionali, in primis Dumfries e Skriniar che hanno terminato con le proprie nazionali. Asllani avrà spazio sabato contro la Roma. È un calendario che ci farà capire davvero quali sono gli obiettivi dell’Inter. Il doppio impegno in Champions League col Barcellona sarà fondamentale, l’Inter dovrà fare delle partite straordinarie. In Italia ci saranno le sfide non semplici contro Roma, Sassuolo. Ha l’obbligo di ripartire. Brozovic? Tra le tre e le quattro settimane. Salterà qualche partita, è un’assenza pesante. Per chi ne prenderà il posto sarà una grande responsabilità».