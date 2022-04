Paventi: «Inter, ora bisogna vedere l’effetto. Vittoria solida e umile»

Paventi commenta il day after di Juventus-Inter. Il giornalista, intervenuto nel corso del pomeriggio di Sky Sport 24, è certo che il successo di ieri possa aiutare per riprendersi dopo i due mesi di vuoto.

LA REAZIONE – Andrea Paventi valuta cosa ha portato lo 0-1 sulla Juventus: «Bisogna vedere l’effetto di questi tre punti a Torino. L’Inter in questo momento non riesce a proporre il calcio di cinquanta giorni fa, continua a essere il miglior attacco ma arriva meno volte al tiro ed è meno pericolosa. Però andata in vantaggio è stata solida, ha gestito senza isterie e l’ha portata a casa in maniera umile. Tutto questo serve, ma deve diventare una via di mezzo. Vediamo se con il Verona, sulla falsariga di quelle dove ha trovato difficoltà come Genoa, Fiorentina e Torino, l’Inter sfrutterà questo salto di qualità per ritrovare sicurezze».