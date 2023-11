Paventi: «Inter attendista anche ieri. C’è consapevolezza di rosa»

Analizzando la rimonta dell’Inter contro il Benfica, Andrea Paventi ha riportato un fattore in comune con diverse altre partite disputate dalla formazione di Inzaghi. Le sue parole in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport.

ATTENDERE – Dal 3-0 al 3-3 contro il Benfica. Paventi ha ribadito come l’Inter ancora una volta, abbia avuto la bravura di saper ribaltare il risultato, soprattutto nel secondo tempo: «Ormai è una costante rimontare, ancor di più nella ripresa. Squadra che ha carattere, attendista. Con la Roma ha atteso e colpito nel secondo tempo, come in altre occasioni. La rimonta di ieri l’abbiamo vista anche contro la Juventus e molte altre volte, soprattutto in campionato. Questo vuol dire che l’Inter è consapevole della sua forza e del potenziale che ha in rosa. Rappresenta un punto di forza e fattore decisivo in questo primo terzo di stagione. Simone Inzaghi sta beneficiando di questo elemento importante e della profondità della rosa ricca di risorse».