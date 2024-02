Paventi: «Inter-Atletico Madrid 50 e 50. Simeone ha cambiato»

Andrea Paventi descrive il cambiamento dell’Atletico Madrid ma anche il livello raggiunto dall’Inter in questo momento su Sky Sport.

LIVELLI – Andrea Paventi parla in questo modo: «L’Atletico Madrid è più forte di Benfica o Porto, ma meno forte del Liverpool che Inzaghi è riuscito a battere due anni fa. L’Inter ha raggiunto un livello in cui non può permettersi di reputare le avversarie migliori. Il rispetto c’è, la squadra non è costruita proprio per vincere la Champions League ma te la puoi giocare alla pari con i Colchoneros. Può avere una percentuale in più, ma Simeone ha rivoluzionato la squadra e sono forti. Il campo dirà chi è migliore e chi superare questa prima parte del confronto».