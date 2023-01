Paventi: «Inter arriva alla Supercoppa in un momento di ripresa. Lautaro Martinez in crescita»

Paventi traccia un quadro dell’Inter a pochi giorni dalla Supercoppa italiana. Ecco come arrivano i nerazzurri alla sfida di Riyad contro il Milan. Il giornalista, poi, spiega anche i numeri in crescita di Lautaro Martinez. Di seguito le dichiarazioni dell’inviato su Sky Sport 24.

CRESCITA – Andrea Paventi spiega lo stato di forma dell’Inter a pochi giorni dalla sfida di Supercoppa contro il Milan. Di seguito le dichiarazioni del giornalista nel corso della trasmissione di SKy Sport 24:«L’Inter si è ripresa nelle ultime partite ma lo aveva fatto già un mese prima della sosta per il Mondiale. Esclusa la sconfitta con la Juventus, sono arrivate tutte vittorie in serie, anche negli scontri diretti con Atalanta e Napoli. Poi c’è stato quel pareggio di Monza, tra le polemiche, ma si è subito rifatta nella partita successiva. L’Inter arriva bene a questa Supercoppa italiana. Vorrebbe aver recuperato più giocatori, Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku (vedi articolo) rimangono sempre degli interrogativi in questo periodo, ma gli attaccanti dell’Inter stanno bene. Lautaro Martinez su tutti ma non solo. Anche Edin Dzeko, a parte le ultime partite, è stato sempre decisivo e anche negli scontri diretti è una certezza. Ha esperienza, talento e classe. Lautaro ha trovato una continuità straordinaria. I suoi numeri sono in crescita rispetto alla prima stagione all’Inter, nel 2018/2019. In totale, con la maglia nerazzurra, ha segnato 85 gol e fatto 30 assist».