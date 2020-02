Paventi: “Inter, allenamenti intensi. Prossime sfide? Due osservati speciali”

Condividi questo articolo

Andrea Paventi, giornalista di “Sky Sport”, ha parlato di come l’Inter di Conte si sta avvicinando ai prossimi tre impegni importanti per la stagione nerazzurra. Due gli osservati speciali

SETTIMANA IMPORTANTE – Andrea Paventi, in diretta da Appiano Gentile, ha affermato: «Sono giornate di intensi allenamenti per l’Inter dopo una domenica di non calcio con la sfida contro la Sampdoria posticipata. Per l’Inter giovedì inizia una settimana con tre impegni: giovedì il Ludogorets, domenica la Juventus e il ritorno di Coppa Italia contro il Napoli del 5 marzo. I nerazzurri dovranno quindi gestire al meglio le risorse anche se il risultato d’andata in Europa League lascia tranquillità. Occhio però che le partite a porte chiuse nascondono sempre qualche insidia. Tre giorni dopo c’è la partita contro la Juventus in quella che è una sfida in cui ci si gioca una detta di scudetto. Il ciclo si chiude con il Napoli e una semifinale di non ritorno».

ATTESA – Paventi ha sottolineato chi siano i due osservati speciali in casa Inter: «In vista di queste sfide lente di ingrandimento su Eriksen. Si tratta di un giocatore che ha giocato partite importanti e una finale di Champions League. La scelta finale è di Conte, ma è sarà protagonista. Ci si aspetta qualcosa di importante anche da Sanchez».