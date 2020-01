Paventi: “Inter a Napoli per la convinzione, Conte recupera tutti”

L’Inter torna in campo domani per la prima partita del 2020. I nerazzurri saranno impegnati nella difficile trasferta sul campo del Napoli, Antonio Conte attende i rinforzi ma recupera gli infortunati. Il punto di Andrea Paventi per Sky Sport

TORNANO GLI INFORTUNATI – In attesa del mercato, Antonio Conte domani avrà di nuovo alcuni degli infortunati di lungo corso: «Conte ha parlato in conferenza stampa e ora sta dirigendo l’allenamento, alle 17 poi ci sarà la partenza per Napoli. L’Inter ha fatto fatica in questi anni al San Paolo e una vittoria darebbe fiducia a una squadra che sta bruciando le tappe. L’Inter sta lavorando, la strada è tracciata ma ci vuole tempo, anche se in campionato sta bruciando le tappe e Conte non lo dice, non parla di mercato, ma avrebbe bisogno di qualcosina. Per domani però potrà recuperare Sensi, che probabilmente sarà titolare, ci saranno Sanchez e Barella che andranno in panchina, Gagliardini ha recuperato e davanti ci saranno Lukaku e Lautaro Martinez. Conte ora ha più possibilità di scelta e quando c’è la scelta, nonostante D’Ambrosio fuori per 15 giorni, c’è più forza e convinzione in quello che è un momento molto positivo».