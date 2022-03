Paventi: «Gosens? Mai dal 1′, bisogna sfruttarlo bene. Anche con Perisic»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport 24, ha fatto un intervento a proposito di Robin Gosens. Il laterale tedesco non ha ancora giocato nessuna partita da titolare con l’Inter

SETTIMANA IMPORTANTE − Il commento di Paventi sul laterale dell’Inter: «Scatta l’ora di Robin Gosens? Vedremo. Si tratta di una settimana importante per il giocatore tedesco. Lui è arrivato per dare un contributo importante sia per il futuro che per questa stagione. Bisogna però sfruttarlo al meglio, al momento non è mai partito titolare. E’ un giocatore che gioca a sinistra ovviamente ma anche in un ruolo diverso se Simone Inzaghi dovesse scegliere di utilizzarlo con Ivan Perisic».