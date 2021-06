Paventi: «Giornata di controlli per Eriksen. Tanto affetto in Danimarca»

Andrea Paventi, inviato dell’Inter per “Sky Sport”, è intervenuto in collegamento da Copenaghen. Il giornalista ha parlato delle condizioni di Christian Eriksen in ospedale dopo il drammatico episodio che lo ha colpito durante Danimarca-Finlandia.

CONTROLLI − Così Andrea Paventi sulle condizioni di Christian Eriksen: «Altra giornata di analisi e controlli sulle condizioni di Christian Eriksen. Dialoga con i propri compagni e si aspetta quando sarà dimesso e di capire la causa del malore. Ricordiamo benissimo le parole del medico danese il giorno successivo (vedi dichiarazioni). Qui a Copenaghen ci sono tanti murales, firme e dediche per il giocatore. È al centro dell’attenzione di tutta la Danimarca»