Paventi: «Frattesi non dovrà far sentire l’assenza di Barella»

Davide Frattesi avrà un’enorme occasione in questa settimana che verrà per convincere Simone Inzaghi. L’Inter sarà senza Barella, Andrea Paventi racconta la situazione su Sky Sport.

IMPEGNI – Andrea Paventi racconta i prossimi impegni dell’Inter nella settimana a venire: «I giocatori dovranno cercare di non far sentire l’assenza di Barella, Frattesi lo sa. L’Inter giocherà sabato ad Udine, poi Stella Rossa e sfida con il Torino. Sarà una partita importante perché la squadra di Vanoli sta facendo benissimo. Chiaro che le facce agli allenamenti non sono contentissime, come è normale che sia, come devono essere le facce di calciatori che hanno perso il derby. C’è qualcosa da registrare in questo inizio di stagione».

Frattesi, il momento decisivo con l’Inter

RICHIESTE – Senza il numero 23 e vice-capitano i nerazzurri sono privi del giocatore più in forma in questo inizio di anno. Paventi fa un appello diretto a chi ha già colpito l’Udinese meno di un anno fa: «Bisogna ripartire subito perché ci sono incontri ravvicinati, il calendario lo impone e si partirà subito da Udine. Non ci sarà Barella, sono pronti Zielinski e soprattutto Frattesi già protagonista nello scorso anno alla Dacia Arena con un gol dal sapore Scudetto. Sarà una prova di maturità per testare la consapevolezza dei ragazzi di Inzaghi»