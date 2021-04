Paventi, inviato di ‘Sky Sport’ per l’Inter, ha parlato della situazione societaria nerazzurra con il presidente Zhang che già sta incontrando i soci del Board per programmare il futuro. Una piccola postilla anche per il grande rendimento di Skriniar

FUTURO SOCIETÀ – Durante “Il Calcio è Servito” su Sky Sport 24, il giornalista Andrea Paventi ha dato delle indicazioni sulle questioni societarie dei nerazzurri con il presidente Steven Zhang che è in attesa di programmare il futuro della società: «Ci sono delle scadenze che vanno messe a posto. Se entrerà questo prestito-ponte, aiuterà il club ma bisognerà capire la fine di LionRock Capital e, dunque, il 31% di quote che Suning vorrà comprare o meno. Si aspetta, ovviamente la fine positiva della stagione, per avere un quadro più chiaro. Zhang sta incontrando i vari membri del Board per programmare il futuro della società. L’Inter contro il Crotone deve portare a casa i tre punti e sperare che l’Atalanta non vinca contro il Sassuolo per festeggiare anticipatamente».

SOLIDITÀ DIFENSIVA – Paventi ha, inoltre, elogiato le prestazioni di Milan Skriniar, grande protagonista dell’Inter di Antonio Conte: «Skriniar è ritornato alla grande, con la convinzione e con il lavoro, dimostrando di essere un grandissimo giocatore. Insieme a Stefan de Vrij e Alessandro Bastoni ha ridato solidità al reparto e ciò consente alla squadra di essere davanti a tutti con merito».