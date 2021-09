Paventi: «Dzeko meglio del primo Lukaku. Ottima tradizione con Shakhtar»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per l’Inter, ha parlato di Dzeko. Il bosniaco ha fatto meglio attualmente del primo Lukaku in nerazzurro e contro lo Shakhtar ha uno score ancora migliore

CONTINUITÀ − Queste le parole di Paventi sull’attaccante de bosniaco: «Edin Dzeko è il giocatore più prolifico dell’Inter, sta segnando con continuità. Considerando la prima stagione di Romelu Lukaku, il bosniaco ha fatto meglio. Il belga lo scorso anno è andato vicino al gol contro lo Shakhtar Donetsk ma non ha segnato; mentre Dzeko, che giocherà dal 1′, ha fatto bene nella stagione 2017/18 contro gli ucraini, con un assist all’andata e un gol decisivo nel ritorno. La sfida di Kiev sarà un crocevia per la squadra di Simone Inzaghi che ha perso la prima partita contro il Real Madrid».