Paventi: «Dzeko-Lautaro Martinez per Inter-Torino. Dimarco scalpita»

L’Inter si prepara domani per la sfida al Torino di Ivan Juric. Da Appiano Gentile, Andrea Paventi, fa il punto sulla formazione che Inzaghi schiererà contro i granata durante la puntata di Sky Sport 24. Ecco le ultime.

PROBABILE – L‘Inter dovrebbe confermare, per 9/11 la formazione vincitrice a Salerno. Non ci sarà ovviamente Nicolò Barella, squalificato, mentre dovrebbe ritornare anche il tandem titolare in attacco. Ecco le ultime da Paventi. «Vidal sembra essere il favorito anche se l’Inter si allenerà oggi pomeriggio. Brozovic e Calhanoglu ci saranno. Perisic e Dumfries ci saranno, scalpita Dimarco e chissà se non possa partire dall’inizio. Davanti si dovrebbe rivedere la coppia titolare Dzeko-Lautaro Martinez con Sanchez che si prenderà un turno di riposo. Ieri c’è stato un brindisi con il presidente Zhang, tutto in conference call. C’è grande sostegno al club ed è tutto di buon auspicio per rivedere Zhang a Milano per una delle partite dell’Inter».