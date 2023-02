Paventi: «Dzeko ha detto a Onana di stare zitto, senza Calhanoglu…»

Il battibecco tra André Onana e Edin Dzeko verso la fine del primo tempo non è stata una bella scena. L’Inter ha poi vinto per 1-0 contro il Porto, Andrea Paventi ha spiegato la situazione in collegamento per Sky Sport.

MOTIVAZIONI – André Onana e Edin Dzeko non si sono resi protagonisti di una scena da ricordare. Andrea Paventi ha dato aggiornamenti in collegamento per Sky Sport: «Al 37′ c’è stato un fallo su Bastoni, Onana si è avvicinato all’arbitro per chiedere spiegazioni. Lì Dzeko molto calmo all’inizio esorta il portiere a tornare tra i pali, il camerunense ha risposto e il bosniaco è diventato più incisivo dicendogli di stare zitto. Lo scambio è stato abbastanza vivace, senza l’intervento di Calhanoglu poteva degenerare la cosa. Dagli spogliatoi ci dicono che i due hanno già chiarito, però in quel momento della partita non è stato bello vedere questo scambio di battute poco gentili. A Genova è già successo, oggi addirittura un giocatore di esperienza come Dzeko ha perso le staffe».