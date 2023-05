Paventi: «Dzeko? Fasciatura normale! Inzaghi non ha mai mollato»

Paventi si esprime sulle cose di campo e non in vista di Fiorentina-Inter. Dzeko fasciato ma non preoccupa (vedi articolo). Simone Inzaghi ha ripreso la sua squadra

RISALITA − Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport 24, ha aggiornato su Dzeko e parlato di Inzaghi: «Dzeko? Fasciatura precauzionale per tenere il muscolo a caldo, ci sta quando si gioca ogni tre giorni. Lo consideriamo arruolato e anche titolare con Lautaro Martinez. Inzaghi? Il mondo è cambiato tanto intorno alla sua persona. Ieri anche Marotta lo ha confermato. Inzaghi bravo ad avere sempre fiducia nella sua squadra e lui non ha mai tradito le sue idee. Anche nelle sconfitte in campionato, l’Inter c’era come gruppo e spirito. La stagione è molto positiva e può diventare straordinaria, bravo lui a non mollare di un centimetro, ad andare avanti con le sue idee».