Paventi: «Dzeko ha continuità realizzativa. Lukaku ancora lontano dal top»

Paventi ha commentato il dualismo momentaneo tra Dzeko e Lukaku. L’attaccante bosniaco è in grande forma contro un Big Rom in fase di recupero

COPPIA FAVORITA − Andrea Paventi ha parlato della coppia offensiva dell’Inter contro il Milan: «Handanovic e Brozovic saranno convocati, oggi hanno fatto allenamento completo. Due risorse importantissime, soprattutto il croato che potrà tornare disponibile per le rotazioni di Simone Inzaghi. Mi sento di dire che Dzeko è favorito. È in ottima forma, ha una certa continuità realizzativa. Sta benissimo anche Lautaro Martinez. Lukaku sta recuperando, ha fatto un buon secondo tempo contro l’Atalanta ma è lontano ancora dall’essere il vero Big Rom. I favoriti credo che saranno proprio Lautaro e Dzeko». Le sue parole in collegamento su Sky Sport 24.