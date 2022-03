Paventi: «Dybala all’Inter al posto di Lautaro Martinez? Non migliori nulla»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha espresso la sua opinione su un possibile approdo di Dybala all’Inter. L’inviato si tiene stretto Lautaro Martinez

IPOTESI − Il parere di Paventi su Dybala in nerazzurro: «Dybala? Economicamente costa tanto, poi non so se l’Inter si rinforzi prendendo Dybala e cedendo Lautaro Martinez. Non ti migliori per niente. Poi c’è il problema dell’ingaggio, ci sono i 7 milioni di Vidal e Sanchez. Se uno di loro dovesse uscire, l’Inter può pensare ad un’operazione del genere. I nerazzurri però sono orientati su giocatori più giovani come Scamacca. Prenderli entrambi mi sembra complicato e poi non credo il club si voglia privare di Lautaro Martinez».