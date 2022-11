Paventi: «Domani tocca a Onana in Qatar! Tra i portieri del millennio dell’Inter»

Domani è il giorno dell’esordio al Mondiale in Qatar per Onana. Paventi racconta gli ultimi mesi del portiere dell’Inter. Dalla responsabilità della titolarità alla crescita in previsione del futuro. Ecco il pensiero del giornalista nel corso della trasmissione di Sky Sport 24.

SCOMMESSA NERAZZURRA – Andrea Paventi racconta l’inizio dell’avventura di André Onana (vedi articolo) con la maglia dell’Inter. Alla viglia dell’esordio al Mondiale del portiere, questo il pensiero del giornalista di Sky Sport 24: «Domani inizia l’avventura di Onana in Qatar, in un girone non semplice per il Camerun. Lui ha affrontato attaccanti importanti anche nel girone di UEFA Champions League, dove ha giocato fin dalla partita con il Bayern Monaco. Nel girone del Mondiale si troverà davanti il super attacco del Brasile. La storia di Onana è iniziata diventando, di fatto, uno dei portieri importanti del millennio nerazzurro. Da Sébastien Frey, fino a lui, passando da Francesco Toldo a Julio Cesar e Samir Handanovic. Con quest’ultimo c’è stato un passaggio di consegna quasi generazionale. I gol presi, rispetto ai minuti giocati, lo vedono un po’ al di sotto di questa classifica, all’ultimo posto. Questo perché l’Inter di questa stagione prende tanti gol, soprattutto in trasferta. Avendo iniziato a giocare tanto, anche lui fa parte di questo pacchetto difensivo che non ha brillato. Ma Onana, a livello individuale, ha fatto bene, in Champions e in Serie A. Ha giocato nelle ultime sette partite dell’Inter in cui sono arrivate sei vittorie. Con lui in campo l’Inter ha perso solo contro la Juventus. È un giocatore empatico, che si fa voler bene dal gruppo. Onana è la nuova scommessa nerazzurra e vedremo anche i progressi che potrà fare. Ha solo 26 anni, è nella piena maturità e può ancora migliorare». Paventi conclude così l’analisi su Onana e sul suo impatto nell’Inter.