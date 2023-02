Paventi: «Dimarco sta facendo bene. Inter, con la Sampdoria non facile»

Paventi, in collegamento dagli studi di Sky Sport 24, ha parlato del grande momento di Dimarco. Il giornalista si è poi soffermato sulla partita di lunedì tra Sampdoria e Inter e sul doppio impegno di Champions League contro il Porto.

IL SACRIFICIO PAGA − Andrea Paventi ha parlato della grande stagione di Federico Dimarco con la maglia dell’Inter: «Questo è sicuramente un momento positivo. Gli unici passi falsi sono arrivati con il Monza e con l’Empoli, per il resto solo vittorie e questo rappresenta la continuità di un gruppo e di alcuni calciatori. Uno di questi è Federico Dimarco che viene dalla cantera nerazzurra e sta trovando spesso gol e assist. È riuscito a non far sentire la mancanza di Ivan Perisic dopo aver aspettato per un anno di trovare più spazio. Lui ha sempre avuto fiducia nelle sue capacità, si è sempre sacrificato e ha saputo aspettare perché ha girato molto prima di tornare alla sua squadra del cuore. Ora sta facendo molto bene a sinistra insieme ad Alessandro Bastoni, fascia dalla quale si innescano molte delle azioni offensive dell’Inter».

FEBBRAIO COMPLICATO − Paventi ha fatto una breve analisi sulla partita di lunedì tra Sampdoria e Inter, per poi soffermarsi sull’impegno di Champions League con il Porto. Le sue parole sui prossimi impegni (vedi calendario): «I nerazzurri lunedì sono attesi da una trasferta non semplice, vista la classifica della Sampdoria. La squadra di Simone Inzaghi non deve però fermarsi per proteggere il secondo posto e sperare in un rallentamento del Napoli. Poi ci sono due pertite non semplici, la prima in Champions League in casa contro il Porto e poi il ritorno in Portogallo. Tutto questo con il recupero di due giocatori molto importanti come Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku che sicuramente già a Marassi troveranno maggiore spazio».