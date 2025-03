Paventi: «Dimarco? Potrebbe rientrare! C’è qualcosa che non va»

Andrea Paventi, inviato per l’Inter di Sky Sport, in collegamento da Napoli ha parlato del pareggio tra Napoli e Inter. Tra i temi toccati, anche la corsa scudetto tra nerazzurri e partenopei e l’infortunio di Federico Dimarco.

IMPORTANTE – In collegamento da Napoli, su Sky Sport, Andrea Paventi ha commentato l’1-1 del Maradona tra Napoli e Inter. Queste le sue parole, con un passaggio anche sullo stop di Federico Dimarco : «Inter in situazione di emergenza, in quaranta giorni ha perso tanti calciatori. Soprattutto sugli esterni. Aver pareggiato questa partita e mantenere la testa sugli altri dà forza e stimoli a un gruppo che cerca comunque risposte con tanti impegni, come la Champions League. Dimarco? Sarà valutato domani. Inzaghi è stato più ottimista, che non è un infortunio grave come quello di Darmian o Zalewski. Potrebbe essere disponibile anche per la Champions League. Quello che dispiace sono i gol subiti nel finale, quasi la metà, e questo pesa. È stata recuperata negli ultimi venti minuti, e sono punti che potevano servire».