Paventi: «Dimarco di livello mondiale. Arnautovic trascinatore»

Andrea Paventi, intervenuto in diretta a Sky Sport, ha commentato la vittoria ottenuta dall’Inter contro il Cagliari. L’inviato al seguito della squadra nerazzurra si è soffermato sulle prestazioni di Dimarco e Arnautovic.

IL COMMENTO – Andrea Paventi, presente all’esterno della Pinetina, ha sottolineato le prestazioni offerte da Dimarco e Arnautovic nella gara contro il Cagliari. Entrambi i giocatori dell’Inter hanno contribuito alla vittoria dei nerazzurri con giocate decisive: «Dimarco è sicuramente una delle notizie migliori di ieri: il suo recupero è importante in vista Bayer Monaco, ma anche per il resto del finale di stagione. Inzaghi potrà contare sull’esterno dal piede sinistro di livello mondiale. Anche ieri è stato decisivo con un assist. Altro giocatore da sottolineare è Arnautovic. Non è un titolare, ma nel 2025 è uno dei trascinatori della squadra: in gol anche ieri sera, ne ha fatti 4 in Serie A tutti molto pesanti, a cui vanno aggiunti i 2 fatti in Coppa Italia. Ieri ha indirizzato la squadra verso i tre punti nel primo tempo. Un attaccante di riserva che quando serve incide come un titolare facendosi trovare pronto».