Paventi: «Curiosità per Correa, Lautaro Martinez e Dumfries in nazionale»

Andrea Paventi, in collegamento da Appiano Gentile, ha parlato dell’Inter e dei giocatori impegnati in nazionale. C’è curiosità per vedere l’Argentina con Correa e Lautaro Martinez, nonché Dumfries con l’Olanda

NAZIONALE −Questo il punto di Paventi: «Manca all’appello Denzel Dumfries nel minutaggio, bene Hakan Calhanoglu ed Edin Dzeko impegnati nelle nazionali. Tutti e tre saranno impegnati con le rispettive nazionali. Sono 14 i giocatori impegnati, 10 rimarranno. Tra questi, ci sono Andrea Ranocchia, Danilo D’Ambrosio, Matteo Darmian e altri che saranno valutati da Simone Inzaghi. Ovviamente Lautaro Martinez e Joaquin Correa saranno quelli maggiormente visionati in Nazionale, per trovare quell’intesa importante per l’Inter di quest’anno. Per i nerazzurri rimasti, si lavora per recuperare gli infortunati come Roberto Gagliardini e Alexis Sanchez. La curiosità sarà rivedere gli argentini e Dumfries che si prenderà presto la fascia destra».