Paventi: «Crescita Inzaghi! Inter, maggio può cambiare la stagione»

Paventi ha parlato all’indomani di Inter-Benfica, che ha decretato l’accesso dei nerazzurri in semifinale di Champions League dopo 13 anni. L’inviato analizza anche il percorso di Inzaghi

NUOVA IMPRONTA − In collegamento per Sky Sport 24, Andrea Paventi fa una disamina sui prossimi impegni dei nerazzurri: «L’Inter ha degli appuntamenti importanti in questa fase della stagione: Empoli, Roma, Juventus, Lazio. Tantissima carne al fuoco, non può permettersi di rallentare ancora in campionato. Ci sono due semifinali dal peso specifico differente ma pur sempre molto importanti. Questo maggio può dare un’impronta totalmente differente alla stagione dell’Inter. Skriniar? Si ferma, è stato operato. Starà fermo un mese e poco più, stagione finita con l’Inter e quindi anche la sua carriera in nerazzurro. Inzaghi ha avuto una crescita passando dall’Europa League e la Champions League con la Lazio fino alle semifinali con l’Inter. Ha chance di andare a Istanbul, la data c’è l’orizzonte pure e l’Inter vuole raggiungerla».